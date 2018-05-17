Erdoğan'a hakaret davasında ‘Führer’li savunma

ALİCAN ULUDAĞ/CUMHURİYET- Ankara Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter’in sosyal paylaşım hesabından “Reis deyince eskiden aklıma Temel Reis gelirdi. Şimdi yavşağın biri geliyor artık” dediği için cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya Cenk Yiğiter ve avukatı Erkan Çiftçi ile Erdoğan’ın avukatı Sami Kabadayı katıldı. Eski bir öğrencisinin ihbarı üzerine açılan davada savunma yapan Yiğiter, söz konusu ifadede cumhurbaşkanını kast etmediğine ilişkin 2 tanık dinletti. Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı ise “reis” tabirinin Erdoğan ile özdeşleştiğini iddia etti.

Cenk Yiğiter, buna karşılık “Reis, Türkiye’deki en yaygın lakaplardan biridir. Böyle bir lakabın devlet başkanı ile özdeşleştiğini, artık resmi bir ünvana dönüştüğünü söylemek Hitler'in Führer, Mussollini'nin Duce sıfatlarını çağrıştırır. Demokratik bir ülkede böyle bir özdeşleşmeden bahsetilemez” dedi.

Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı “ne alakası var” diyerek konuşmama müdahale etti. Mahkeme, duruşmayı 4 Ekim 2018’e ertelendi.