Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY' Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 7 şahsı yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı. Gözaltındaki şahısların ifadeleri KOM Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
17 Mayıs 2018 10:39
ByLock operasyonu: 7 gözaltı
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 'FETÖ' operasyonunda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
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