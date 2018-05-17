17 Mayıs 2018 10:19

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a 'mağdur' yanıtı

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a 'mağdur' yanıtı
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısına yanıt veren oyuncu Barış Atay, "Gözaltına alınarak Ahmet Hakan'ı mağdur etmişim sanırım" dedi.
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Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan, hakkındaki yazısından sonra gözaltına alınan oyuncu Barış Atay hakkında bugün bir yazı daha kaleme aldı.Hakan, "Benim çağrım polise, savcıya değil Muharrem İnce ve Meral Akşener’eydi" başlıklı yazısında Atay'ın tweeteni "dangalak" olarak niteleyerek kendini savundu.

BARIŞ ATAY YANIT VERDİ

Hakan'ın yazısına kişisel Twitter hesabından yanıt veren Atay, Ahmet Hakan'ı etiketleyerek, "Gözaltına alınarak @ahmethc’ı mağdur etmişim sanırım." ifadelerini kullandı.

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