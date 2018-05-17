Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak!

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre; 18 Mayıs cuma günü Marmara'nın doğusu ve batısında, 19 Mayıs Cumartesi ve 20 Mayıs pazar günü ise bölgenin tamamında yağış bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara'da da yağış bekleniyor.

Çamur yağacak

Uzmanlar yağış olan bölgelerde ise çamurlu yağmurların görülebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan; özellikle sürücülerin, trafikte görüş mesafesini düşüren çöl tozuna karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirten uzmanlar, solunum yolu rahatsızlıkları olanların da çok fazla dışarı çıkmamaları gerektiğini kaydetti. Öte yandan ramazanda havanın nasıl olacağına ilişkin açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ramazan ayının ilk haftasında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde, sonraki haftalarda ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyledi.