1'inci sınıf öğrencisi Ecrin okulda yaşamını yitirdi

DHA- Ailenin tek çocuğu olan Ecrin Nazlı'nın, neden yaşamını yitirdiği henüz netliğe kavuşmadı.

Olay, dün kent merkezindeki özel bir okulda meydana geldi. Esra ve Kazım Gür çiftinin tek çocukları, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı Gür, okulda öğle yemeğinin ardından aniden rahatsızlandı. Beraberindeki arkadaşları, hemen okul doktoruna haber verdi. İlk müdahalesi okulda yapılan Ecrin, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kızlarının ölüm haberini alan Esra ve Kazım Gür çifti, sinir krizi geçirdi. Okul yönetimi ve sınıf arkadaşları da Ecrin Nazlı'nın ani ölümüyle şoke oldu.

Ecrin Nazlı Gür'ün cenazesi ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından 3 günlükken ölen ikiz kardeşinin yanına, gözyaşları arasında defnedildi.