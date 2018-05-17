17 Mayıs 2018 09:53

IŞİD operasyonu: 19 Mayıs'ta katliam yapacaklardı

IŞİD operasyonu: 19 Mayıs'ta katliam yapacaklardı
Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 19 Mayıs etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2'si Suriyeli, 9 kişi gözaltına alındı.
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu öne sürülerin 2'si Suriyeli, 9 şüphelinin kent merkezindeki evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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