IŞİD operasyonu: 19 Mayıs'ta katliam yapacaklardı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu öne sürülerin 2'si Suriyeli, 9 şüphelinin kent merkezindeki evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.