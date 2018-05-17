Otizme çare ararken cinci hoca tuzağına düştü!

ÜMİT TÜRK/SÖZCÜ- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre olay şöyle gelişti.

OTİZME ÇARE ARARKEN CİNCİ HOCAYA YÖNLENDİRİLDİ

İstanbul’da yaşayan biri otizm hastası iki çocuk annesi 32 yaşındaki E.E., komşusunun, ‘Senin oğlunu iyileştirecek birini tanıyorum’ demesi üzerine 2 yıl boyunca doktor tedavisine götürdüğü oğlunu, bu kez Eyüp Devlet Hastanesi’nin arkasında oturan 71 yaşındaki Ziyettin Ç.’ye götürdü.

“SENDE ÜÇ HARFLİLER VAR DOĞURURKEN OĞLUNA GEÇMİŞ”

Ziyettin Ç., geçtiğimiz temmuz ayında evine gelen genç kadına, ‘Oğlunda üç harfliler var tedavi olması için muska yazmam lazım’ diyerek 5 bin TL istedi. Genç kadın ikinci gidişinde Ziyettin Ç.’ye parayı teslim etti.

Sözde hoca genç kadına ‘oğlunu haftada iki kere getir okuyacağım’ dedi. Z.Ç., bir süre sonra E.E.’ye ‘Sende üç harfliler var doğururken oğluna geçmiş’ diyerek bu kez kadına muska yazdı ve bunun karşılığında ise E.E.’nin evde sakladığı 15 cumhuriyet altınını getirmesini istedi. E.E., altınları da götürüp teslim etti.

25 BİN TL’SİNİ ALDIĞI KADINDAN BİR DE CİNSEL İLİŞKİ İSTEDİ

Toplamda 25 bin TL’sini kaptıran kadın, yazılan muskaların çocuğunun durumunda bir düzelmeye yol açmadığını gördü. Kendisini 4 ay boyunca etkisi altına alarak oyalan Ziyettin Ç.’nin her dediğini yapan genç kadın, son olarak da sözde hocanın ahlaksız teklifiyle karşılaştı. E.E., ifadesinde üç harflilerin bedeninden çıkması için kendisiyle ilişkiye girmesini isteyen Ziyettin Ç.’yle defalarca cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürdü.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI VE POLİSE GİTTİ…

Dolandırıldığını ve cinsel istismara uğradığını anlayan genç kadın, Ziyettin Ç.’yi savcılığa şikayet etti. Eve giden polis, Ziyettin Ç.’yi gözaltına aldı. Yapılan aramada, çok sayıda muska, Osmanlıca ve Arapca yazılar, kumlar, değişik otlar ve büyü yapmada kullanılan malzemeler ele geçti

İDDİAYI KABUL ETMEDİ: ÇOCUĞUNU DOKTORA GÖTÜR DEDİM

İfadesinde genç kadının oğlu için geldiğini doğrulayan Ziyettin Ç., cinsel ilişkiye girmediğini, çocuğu da doktora götürmesi gerektiğini söylediğini iddia etti. Ziyettin Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ziyettin Ç., hakkında “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı” suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ziynettin Ç., hakkında “Dini duyguları istismar ile dolandırıcılık” suçundan ise ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi.

“ÇEVREMDEKİLERDEN ETKİLENDİM TÜRBEYE GÖTÜRDÜM”

Genç kadın yaşadıklarını Sözcü’ye anlattı. Oğlunun otizm hastası olduğunu bir buçuk yaşındayken öğrendiğini, tedaviye 3 yaşında başladıklarını belirten E.E., “Çevremdekilerden etkilenerek bir kaç kez hacı hocaya gittim. İlk gittiğim hoca beni Kütahya’da bir türbeye yönlendirdi. Eşim buna inanmadı ama ben oğlumu alarak otobüsle Kütahya’ya gittim. Türbede dua ettikten sonra mezar taşlarının arasında oğlumu 4-5 saat uyuttum” dedi.

“OĞLUM ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLAYINCA ‘ÜÇ HARFLİLER VAR’ DEDİ”

Daha sonra komşusunun tavsiyesiyle Ziyettin Ç.’ye gittiklerini anlatan E.E., “İçeriği girdiğimizde oğlum çığlık atmaya başladı. Sözde hoca bana ‘Oğlunda üç harfliler var’ dedi. Muska yazmak için beş bin lira malzeme parası istedi. Malzeme olarak kırlangıç kanı, hayvan tırnağı gibi malzemeler alacağını söyledi. Bir ümitle parayı verdim” diye konuştu.

“ANLAMSIZ ŞEKİLDE KARŞI KOYAMIYOR DEDİKLERİNİ YAPIYORDUM”

Haftada iki kez oğlunu okutmak için götürdüğünü anlatan E.E., Ziynettin Ç.’nin toplam 3 muska yazdığını, muskaların birini oğluna, birini kendine birini de evin kapısının üstüne koyduğunu söyledi. Zamanla kendisinde büyü olduğunu söyleyen Ziyettin Ç.’ye inanmaya başladığını belirten E.E., Ziyettin Ç.’ye muskalar karşılığı 15 cumhuriyet altını ve 5 bin TL para ödediğini söyledi. E.E., “Ben de üç harfliler olduğunu, doğumda bunların çocuğuma geçtiğini söylüyordu. Cinlerin benle ilişkiye girmeye devam ettiğini bu nedenle de kendisiyle ilişkiye girmem halinde cinlerden kurtulacağımı söylüyordu. Böylece benle ilişkiye girmeye başladı. Anlamsız şekilde karşı koyamıyor, dediklerini yapıyordum” dedi.