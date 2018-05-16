Muğla merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Cihan KAYA/MUĞLA, (DHA) - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiğini tespit ettiği Genç Prizma Derneği üyelerini yakalamak için Muğla merkezli toplam 13 ilde bugün operasyon düzenledi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve polis okulları ile askeri liselere yetiştirilmiş örgüt üyelerini yerleştirmeye çalıştığı belirlenen 17 dernek üyesinden 11'i yapılan operasyonda yakalandı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin buradaki sorguları sürüyor. Öte yandan, hakkında yakalama kararı bulunan diğer 6 şüphelinin ise yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.