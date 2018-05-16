Danıştay saldırısı sanığının ilk kez yayımlanan görüntüleri

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin silahlı saldırıda öldürüldü.Katil Alparslan Arslan’dı. Türkiye’yi ayağa kaldıran o cinayet, yakın gelecekte tüm ülkenin kumpaslarla dönüşümünde araç olarak kullanılacaktı.