Danıştay saldırısı sanığının ilk kez yayımlanan görüntüleri

Zira Danıştay saldırısı, kısa süre sonra başlayacak Ergenekon davasının “terör örgütü yargılaması” olması için bulunmaz bir eylemdi!
Cinayetin perde arkası, ilmek ilmek örülen hukuksuzluklarla ve Ergenekon ilizyonuyla kapatılmak istendi.
Odatv, Danıştay saldırısının yıldönümünde tetikçi Alparslan Arslan’ın Ergenekon davasındaki görüntülerini yayınladı.
Görüntülerde Cumhuriyet gazetesinin bombalanmasından, Danıştay saldırısına giden sürece…
Alparslan Arslan’ın üstü örtülmek istenen bağlantılarından, satır arasında söylediği kritik sözlere…
Bir tetikçinin Ergenekon davasındaki ifadelerine tanıklık edeceksiniz.