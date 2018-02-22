22 Şubat 2018 15:11

Reza Zarrab’ın avukatlarından flaş karar!

Reza Zarrab’ın avukatlarından flaş karar!
İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada hakim, ABD'de tutuklu bulunan İran asıllı Türk iş adamı Reza Zarrab’ın avukatları Şeyda Yıldırım ile Ayten Yılmaz’ın istifa ettiğini söyledi.
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İstifaları hakim duyurdu

Reza Zarrab, Türkiye’de olduğu zamanlarda kendisini eleştirenlere, hakaret davası açıyordu. Bugün de o davalardan biri İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Ancak duruşma çok kısa sürdü. Duruşmada hakim, Zarrab’ın avukatları Şeyda Yıldırım ile Ayten Yılmaz’ın istifa ettiğini söyledi.

19 Şubat’ta istifa etmişler

Zarrab’ın avukatlarının istifagöre Av. Yıldısı tutanağa da geçirildi. Tutanakta yer alan bilgiye rım ve Av. Yılmaz’ın 19 Şubat’ta istifa dilekçelerini mahkemeye sunduğu belirtildi.

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