Barış Atay'ın gözaltı süresi uzatıldı

Sanatçı Barış Atay, bu sabah saat 06.00’da evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Atay'a, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla yapılan tehdit" suçlaması yöneltildi. Barış Atay, avukatı Efkan Bolaç aracılığıyla ilettiği mesajında, “Ahmet Hakan’ın talimatı yerine ulaşmış” dedi.

Barış Atay adliyeye sevk edildi

Atay, savcılık ifadesi için Çağlaya Adliyesi'ne sevk edilirken, Atay'a, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.

Atay'ın gözaltı süresi 24 saat uzatılırken, Savcı Atay'ın telefonunu incelemek üzere emniyete teslim etti. Avukat Efkan Bolaç, Atay'ın geceyi emniyette geçireceğini söyledi.

ATAY'DAN İLK MESAJ

Bianet'te yer alan habere göre Barış Atay, avukatı Efkan Bolaç aracılığıyla ilettiği mesajında, “Ahmet Hakan’ın talimatı yerine ulaşmış” dedi.

Bolaç, Evrensel’e yaptığı açıklamada Atay’ın Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğünü, gözaltı gerekçesinin henüz açıklanmadığını söyledi. Bolaç, gözaltı gerekçesinin son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledi ve evde arama yapılmadığını belirtti.