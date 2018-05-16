Tepki çeken 'Uyanış' filmi davasında yeni gelişme

AYŞEGÜL USTA/HÜRRİYET- 15 Temmuz darbe teşebbüsünü anlatan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayandığı, ailesinin öldürüldüğü sahneleriyle büyük tepki çeken “Uyanış” filminin yönetmeni Ali Avcı’nın tahliye talebi reddedildi. Suçlamaları kabul etmeyen Avcı, “FETÖ/PDY’nin 3 kurumu tarafından şirketim batırılmak istenmiştir. Beni icraya vermişlerdir. FETÖ’den dolayı bir senedir tutukluyum. 2011’den sonra FETÖ ile herhangi bağlantım, ilişkim olmamıştır” dedi. Duruşmada, Avcı’nı avukatları tarafından mahkemeye sunulan “Uyanış” filminin iki ayrı fragmanı da izlendi.

İstanbul 36’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ali Avcı katıldı.

TANIK ADRESİNDE BULUNAMADI

Gelen evrakların okunduğu duruşmada tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine karar verilen Fatih Metin’in adresinde bulunamadığı ve adresinin kapalı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

'KİMSE YOK MU DERNEĞİ ÜYESİ DEĞİLİM, İMZA BANA AİT DEĞİL'

Malatya İl Dernekler Müdürlüğü’nden mahkemeye gönderilen yazıda, Avcı’nın FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği’nin Malatya Şubesi’nin üyesi olduğunun belirtilmesi üzerine söz alan Ali Avcı, “Böyle bir derneğe üye olmadım. Genel Kurulu’nda hazır bulunmadım. Ali Avcı isminin karşısına atılan imza bana ait değildir” dedi.

'FETÖ/PDY’NİN 3 KURUMU ŞİRKETİMİ BATIRMAK İSTEMİŞTİR'

Avcı, ifadesinin devamında şunları söyledi: “FETÖ/PDY’nin 3 kurumu tarafından şirketim batırılmak istenmiştir. Beni icraya vermişlerdir. FETÖ’den dolayı bir senedir tutukluyum. 2011’den sonra FETÖ ile herhangi bağlantım, ilişkim olmamıştır. Fatih Metin(tanık) ile aramızda husumet var. Duruşmaya gelip tanık olarak ifade vermeyerek amacına ulaştığını görüyorum. Fatih Metin herhalde, ‘Ne kadar duruşmaya gitmezsem, tanık olarak ifade vermezsem o kadar tutuklu kalır’ diye düşündüğü için gelip tanık olarak ifade vermiyor. Ben tutuklandıktan 1,5 ay sonra gelip tanık olarak ifade vermiş. İki duruşmadır da mahkemeye gelmemesi ne kadar art niyetli olduğunu gösteriyor.”

UYANIŞ FİLMİNİN İKİ AYRI FRAGMANI İZLENDİ

Avcı’nın avukatları tarafından mahkemeye sunulan “Uyanış” filminin iki ayrı fragmanı duruşma salonunda izlendi. Ali Avcı’nın imza örneklerinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, tahliye talebini reddederek tanık Fatih Metin’in dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

'FAALİYETLERİNE AKTİF OLARAK DEVAM ETTİ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, “Küçük bölge imamı” olduğu ifade edilen Avcı’nın örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip, konumuna göre örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisine haiz yönetici vasfında görev üstlenerek faaliyet yürüttüğü iddia edildi.Terör örgütünün temel politikasına göre basın yayın üzerinden toplumsal algı idaresi alanında sorumluluk üstlenen ve faaliyetlerde bulunan yöneticilerden olduğu, yakalanma tarihine kadar faaliyetlerine aktif olarak devam ettiği belirtildi.