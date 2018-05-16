İşte Barış Atay'ın gözaltı sebebi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Barış Atay hakkında 'Hesap vereceksiniz' tweetlerinden dolayı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Oyuncu Barış Atay, bu sabah saat 06.00’da evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltıyı avukat Efkan Bolaç Twitter'dan duyurdu.

CHP'Lİ YARKADAŞ: TAKİPTEYİZ

CHP'li Yarkadaş, Barış Atay'ın bugün saat 16.30 sıralarında adliyeye çıkarılacağı bilgisini paylaştı.

Yarkadaş, "İst. Cumhuriyet Savcılığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, savcı Barış Atay hakkında önceki gün attığı 'Hesap vereceksiniz' tweetlerinden dolayı re'sen soruşturma başlattı. Savcılık kaynakları, Atay'ın bugün saat 16.30 sularında adliyeye getirileceğini söyledi. Takipteyiz.." dedi.

İst. Cumhuriyet Savcılığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, savcı Barış Atay hakkında önceki gün attığı 'Hesap vereceksiniz' tweetlerinden dolayı re'sen soruşturma başlattı. Savcılık kaynakları, Atay'ın bugün saat 16.30 sularında adliyeye getirileceğini söyledi. Takipteyiz.. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 16 Mayıs 2018

NE OLMUŞTU?

Muhalif oyunları ve duruşuyla bilinen Atay, Soma’da yaşamını yitiren madenci yakınlarına tekme atan Yusuf Yerkel’in özür mesajı üzerine Twitter’da tepki göstermiş ve “Yargılanacaksınız” ifadesini kullanmıştı. Atay’ın bu çıkışı Ahmet Hakan’ın dünkü yazısına konu olmuştu.

“BU ADAMA HADDİNİ BİLDİRİN”

Ahmet Hakan’ın Hürriyet Gazetesi’nde kaleme aldığı “Lütfen bu adama haddini bildiriniz” başlıklı yazısını takiben Barış Atay bu sabah gözaltına alındı.