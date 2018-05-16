Barış Atay'ın eşinden Ahmet Hakan'a: Sabırsızlıkla bekliyorum!

Eşi Barış Atay'ın gözaltına alınmasını Ahmet Hakan'ın "Bu adama haddini bildiriniz" yazısına bağlayan Beste Sultan Kasapoğulları, Hakan'a "Hadi beni de şikayet et" çağrısında bulundu.

Oyuncu Barış Atay’un tutuklanmasına tepkiler sürüyor.

Muhalif oyunları ve duruşuyla bilinen Atay, Soma’da yaşamını yitiren madenci yakınlarına tekme atan Yusuf Yerkel’in özür mesajı üzerine Twitter’da tepki göstermiş ve “Yargılanacaksınız” ifadesini kullanmıştı. Atay’ın bu çıkışı Ahmet Hakan’ın dünkü yazısına konu olmuştu.

“BU ADAMA HADDİNİ BİLDİRİN”

Ahmet Hakan’ın Hürriyet Gazetesi’nde kaleme aldığı “Lütfen bu adama haddini bildiriniz” başlıklı yazısını takiben Barış Atay bu sabah gözaltına alındı.

EŞİ ÖFKELİ: HADİ BENİ DE ŞİKAYET ET

Durum böyle olunca bütün gözler Ahmet Hakan’a çevrildi. Sosyal medya hesabından eşi Barış Atay’ın gözaltına alınması üzerine bir açıklama yapan eşi Beste Sultan Kasapoğulları, Ahmet Hakan’a “Hadi beni de şikayet et” çağrısında bulundu.

“SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM”

Beste Sultan Kasapoğulları, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Ben, ‘bu adam’ın karısı, çocuğunun annesi; kocam için kaleme aldığınız içi boş kelimeler yığınını hiçe sayarak; susarak beslediğiniz, hedef göstererek sebep olduğunuz her zulmün ifadesini adalet önünde vereceğiniz günü, sabırsızlıkla bekliyorum! @ahmethc”