Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 18 Mayıs Cuma günü Marmara'nın doğusu ve batısında, 19 Mayıs Cumartesi günü ise bölgenin tamamında yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre; 18 Mayıs Cuma günü Marmara'nın doğusu ve batısında, 19 Mayıs Cumartesi günü ise bölgenin tamamında yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Bölgesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirtçevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.