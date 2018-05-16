Sosyal medyada Ahmet Hakan'a tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Barış Atay'ın bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi. Atay, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Barış Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Atay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Atay, madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atay'ın bu mesajı medya sonrası "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Hükümete yakın medya organlarında da Atay, bu mesajı sonrası hedef gösterilmişti.

Barış Atay'ın gözaltına alınması sonrasında sosyal medyadaki tepkiler şu şekilde:













