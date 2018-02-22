Şehit annesine hakarete istenen ceza belli oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı, ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen bindiği otobüste şoför Eren Güngör tarafından para istenip hakaret edilen şehit annesi Tura'nın maruz kaldığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

ADANA- Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli cumhuriyet savcısı, şoför hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istedi.