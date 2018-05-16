Türkiye'den İsrail hamlesi: Gönderiliyor

Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'den bir süreliğine ülkesine dönmesini istediği bildirildi.

Sfari'nin İsrail'in ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik müdahalesi sonucunda 62 kişinin yaşamını kaybetmesinin ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle dönmesinin istendiği ifade edildi.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu da dün İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve bir süreliğine Türkiye'ye dönmesi istenmişti.

Türkiye'nin İsrail nezdindeki büyükelçiliği Tel Aviv'de bulunuyor. Ancak Türkiye'nin Kudüs'teki temsilciliği başkonsolosluk olsa da Filistin nezdindeki ilişkileri yürüten buradaki temsil büyükelçilik düzeyinde bulunuyor.