Türk Lirası eriyor: Dünyada böyle düşüş yok...

BİRGÜN- Ekonomideki ağırlaşmış sorunların üzerine bir de seçim belirsizliğini ekleyen iktidar, liradaki sert değer kaybının bir türlü önüne geçemiyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce 4 lira seviyelerini zorlayan dolar, şimdi ise dünkü atağıyla birlikte 4 lira 46 kuruşa kadar yükselerek yeniden rekor kırdı. Avro da rekorunu 5 lira 30 kuruşa taşıdı. Türk Lirası’nın değeri bir gün içinde dolar karşısında yüzde 2, avro karşısında ise yüzde 1,5 değer yitirdi.

Dünyada böyle düşüş yok

Liradaki soluksuz erime AKP’nin iktidara geldiği gündeki liranın değerini ve bugünkü değerini yeniden sorgulatıyor. AKP’nin iktidara geldiği gün 1 lira 67 kuruş olan dolar günümüze gelindiğinde lira karşısında yüzde 165 oranında değer kazanmış durumda. ABD Merkez Bankası Fed’in yıllar sonra ilk kez Aralık 2015’te başlattığı faiz artış sürecinden bu yana ise Türk Lirası’nın değeri dolar karşısında yüzde 50 eridi. Türkiye ile aynı ligdeki gelişmekte olan ülke para birimlerinin önemli bir çoğunluğu ise söz konusu dönemde dolara karşı değerini korudu.

Yabancıların algısı negatif

Öte yandan Türkiye’ye ilişkin uluslararası algıda kötüleşme de sürüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, makro gelişmelerin kredi notu için negatif seyrettiğini ve Türkiye’ye ters yönde etki yaptığını açıkladı. Bir diğer kredi kuruluşu olan Fitch degelişmekte olan ülkeler arasında en gevşek para politikasının Türkiye’de olduğu görüşünü paylaştı.

Akaryakıta beş ayda yüzde 12 zam

Lirada yaşanan soluksuz düşüş akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam getiriyor. Dün gece yarısı saatlerinde benzine ve motorine 16, LPG'ye ise 12 kuruş zam yapıldı. Böylece benzinin litresi 6 lira 6 kuruştan 6 lira 24 kuruşa, motorinin litresi 5 lira 53 kuruştan 5 lira 69 kuruşa ve LPG'nin litresi 3 lira 41 kuruştan 3 lira 53 kuruşa yükseldi. Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası geçen hafta tepki çeken bir karara imza atmış, akaryakıta yapılan zamları resmi sitelerinden önceden duyurmayacaklarını açıklamıştı. Sürücüler, zamlı tarifeleri akaryakıt istasyonlarına geldiklerinde öğrendi.

Beş ayda 66 kuruş zam

Yapılan zamlarla birlikte benzin ve motorin adeta ateş pahası haline geldi. Yılın başında 5 lira 57 kuruş olan benzin, yeni zamla birlikte yılın ilk 5 ayında yüzde 12'ye ulaştı. Yılın başında 5 lira 5 kuruş olan motorine yılın ilk 5 ayında yapılan zam ise yüzde 13'e dayandı. Böylece 60 litre depoya sahip bir araç sahibi yılbaşında depoyu 334 liraya doldururken, şimdi ise 40 lira daha fazla ödemek durumunda kaldı. Motorinde ise 60 litrelik deposunu doldurmak isteyen sürücünün cebinden yılbaşına göre 38 lira daha fazla çıktı.