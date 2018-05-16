Barış Atay gözaltına alındı

Sanatçı Barış Atay, bu sabah saat 06.00’da evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınma nedenine ilişkin bilgi verilmezken, sanatçının emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Avukat Efkan Bolaç, sosyal medya hesabı Twitter'dan oyuncu Atay'ın gözaltına alındığını duyurdu. Bolaç, "Nihayet Barış Atay'ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zamandır suç oldu?" diye yazdı.

Ahmet Hakan Barış Atay'ı hedef gösterdi

Barış Atay, madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atay'ın bu mesajı medya sonrası "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Hükümete yakın medya organlarında da Atay, bu mesajı sonrası hedef gösterilmişti.

Barış Atay’dan Ahmet Hakan’a yanıt