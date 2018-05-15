İstanbul Üniversitesi'nden 'bölünme' forumu

AKP'nin meclise getirdiği ve üniversiteleri bölerek yeni üniversiteler kuracak yasa tasarısının kabul edilmesi üzerine İstanbul Üniversitesi öğrencileri Gülhane'de bir forum düzenledi.

Öğrenciler burada, yapılması planlanan eylemleri ve üniversite bileşenlerinin katılacağı forumlar üzerine görüştü.

Yükseköğretim Kanunu’ndaki değişikliklere dair TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 17 maddelik kanun tasarısı 9 Mayıs 2018 günü kabul edilmişti. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra akademisyenlerin ve yurttaşların da yoğun tepki gösterdiği tasarının yasalaşması ile aralarında İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nin de yer aldığı 13 üniversitenin bölünmesinin önü açılmıştı. Bazı üniversitelerin adı değişirken dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversitenin kurulması kararlaştırılmıştı.