Diyanet'ten Filistin kararı!

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit edip, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinliler için bugün öğle namazı öncesi yurt genelindeki camilerden sela verilecek. Öğle namazının ardından ise şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.