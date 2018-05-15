Bilal Erdoğan, bir vakıf daha kurdu

TÜRGEV’in yöneticileri arasında yer alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan yeni bir vakıf daha kurdu.

Gelir kaynaklarının açıklanmamasına karşın 2012 yılında 157 milyon liralık mal varlığı beyanında bulunan TÜRGEV’in yöneticileri arasında yer alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan yeni bir vakıf daha kurdu. Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) adıyla kurulan vakfın mal varlığı 500 bin lira olarak kayıtlara geçti. Vakfın kapanması durumunda mal varlığının TÜGVA’ya devredileceği belirtildi.

Vakfın amacı ise, “Devletin kamu hizmetlerindeki yükünü azaltmak amacıyla ‘eğitim’in gelişmesi için her türlü katkıda bulunmak ile eğitim hizmetlerini ifa etmek ve gençliğin gelişimine katkı sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir” ifadesiyle açıklandı.

“Eğitim hizmetlerini ifa etmek”

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Son olarak mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin adıyla, Ocak ayında “Kartal Eğitim Vakfı”nı tartışmalı bir şekilde TRT Genel Müdürlüğü’ne atanan İbrahim Eren ve KPSS’ye dahi girmeden okul müdürü olarak görevlendirilen Mitat Tekçam ile birlikte kuran Erdoğan’ın yeni vakfının kuruluş kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kuruluş yeri İstanbul olan vakfın amacı da Bilal Erdoğan'ın kurucusu ya da yönetim kurulu üyesi olduğu diğer vakıflar gibi “Eğitim hizmetlerini ifa etmek” olarak açıklandı.

Mal varlığı TÜGVA’ya

Vakfın sona ermesi halinde mal ve haklarının yine Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA’ya devredileceği belirtildi. Vakfın yönetim kurulunda, Haydar Sancak, Mehmet Büyükekşi, Vahap Küçük ile birlikte oluşturacağı konsorsiyumla Doğa Okulları’nı alacağı iddia edilen eski dershaneci Hikmet Cem Ocakçı ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ramazan Salman yer aldı.