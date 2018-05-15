Yavuz Bingöl'den 'tükürük' savunması!

AKP’ye verdiği destekle bilinen Yavuz Bingöl’ün Avrupa-Türkiye özgürlük karşılaştırmasında "Orada yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz" ifadelerini kullanması tepki çekmişti.

Yavuz Bingöl’ün gündem yaratan sözlerinin ardından Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “tepki almaktan hoşlandığını” yazmıştı. Bunun üzerine Bingöl’ün kendisine “uzunca bir mesaj gönderdiğini” belirten Ahmet Hakan, açıklamaya köşesinde ye verdi.

Açıklamasında “Tepki almaktan hoşlanmıyorum” diyerek Hakan’a karşılık veren Bingöl, şöyle devam etti:

“Ama şöyle bir şey var ki: Siz gazeteciler, bu işin ustasısınız. Uzun bir sohbet ediyorsunuz, içinde her şey var. Editörler ya da kimse o işi yapanlar, işine geleni, dikkat çekecek olanı, reklamı olacak olanı, şu Yavuz’un nasırına bir de ben basayım diyerek... Yani sadece kendilerini düşünerek ve aslında benim üzerimden röportajı yapan kendi reklamını yaparak... Alıyor, manşete taşıyor söylediğinizi.”

“REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ”

Yavuz Bingöl, “Siyaset gündemde... Cumhurbaşkanımız gündemde... Seçim var... Doğal olarak müzikle, albümle ya da özel hayatla ilgili söylediğim bir şeyi tercih etmiyorlar öne koymayı. Halbuki öyle yapsalar arada kaynar gider söylediklerim. Yanlış mı düşünüyorum kardeş?” ifadelerini kullandı.