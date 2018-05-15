Kanser hastası olduğu öğrenilen Döndü Biffiger (65) Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.Zürih'e gitmek için pasaport işlemlerini yaptıran Biffiger, oğlu ile beraber dış hatlar gidiş katında uçağı beklemeye başladı. Uçağa yolcu alımı sırasında Biffiger fenalaştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Biffiger hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Biffeger'in cenazesi özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.
15 Mayıs 2018 09:58
Kanser tedavisi için İsviçre'ye gidecekti; havalimanında acı olay
KANSER tedavisi için İsviçre'ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen kadın yolcu hayatını kaybetti.
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