Lise öğrencisi intihar etti

ADANA'da lise öğrencisi Emre Burak K. (17), evlerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın damından atlayarak intihar etti.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Kasım Ener Bulvarı'nda meydana geldi. Emine Nabi Menemencioğlu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Emre Burak K., evlerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın damına çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Sesi duyup dışarı çıkan anne Nurten K., oğlunu kaldırımda kanlar içinde görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Emre Burak K.'nın öldüğü belirlendi. ​Gözyaşı döküp, sinir krizi geçiren Nurten K.'yı, komşuları teselli etmeye çalıştı.

Emre Burak K.'nın, atlamadan önce bir yakınını arayıp, "Hakkını helal et ağabey" diyerek, helallik istediği öne sürüldü. Emre Burak K.'nın cep telefonu da, düştüğü yerin yakınında parçalanmış halde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emre Burak K.'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.