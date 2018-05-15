Dikkat! Meteoroloji bu iller için uyardı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artması tahmin edilirken, rüzgarın ise iç ve doğu kesimlerde kuzeyli, güney ve batı bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.