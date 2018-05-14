Ahmet Emre’nin annesi 'Yılın Annesi' seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sultangazi Kadın Kolları Anneler Günü dolayısıyla bir program düzenledi.

CHP Kadın Kolları Başkanı Sennur Sırbudak yaptığı konuşmada, "Bütün anneler bugün sevgi ve saygı ile anılır. Sağlam toplum ancak temelleri sağlam atılmış aile yapısıyla mümkündür. Annelerimiz toplumun temel direğinin ve geleceğinin teminatıdır. Demokrasi, özgürlük ve gerçek hukuk düzeni CHP iktidarında gerçekleştirilecektir. Yıllar içinde yılın annesini seçmek gibi bir gelenek oluştu, ancak biz bütün anneleri yılın annesi olmaya layık görüyoruz" dedi.

Gazi Mahallesi'nde 2015 Yılında maganda kurşunu ile Vurulan 2 Yıl 11 Gün Yaşam Mücadelesi veren Geçen Yıl Vefat eden Ahmet Emre Çavuş'un annesi Zeynep Çavuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sultangazi Kadın Kolları tarafından 'Yılın Annesi' seçildi. Zeynep Çavuş Gecede yaptığı Konuşmada ‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin mensuplarından bu ödülü almak benim için onurdur. Biz kadınları kutsal yapan anneliğimizdir, yüce Allah’ın bize çok büyük bir lütfudur. Fakat maalesef annalarımız gözü yaşlı benim oğlum günümüzün vebalarından biri olan maganda kurşunu ile vuruldu iki yıl yaşam mücadelesi verdi oğlum yaşama tututunmak için direndi azmetti onun azmi bize güç verdi umut oldu biz aile olarak iki yıl mücadele verdik ama bir annenin yaşayacağı en büyük acıyı yaşadım oğlumu kaybettim, oğlumu vuran bu anneler gününde annesine sarılıp öptü ben ise oğlumun mezar taşına sarılıp ağladım, bir mezar taşında oğlumu aradım. Bu sebeple Bireysel Silahlanmaya hayır diyorum. Ahmet Emre’ler ölmesin analar ağlamasın’’ dedi.

Sinem Düğün Salonunda düzenlenen Anneler Günü programına, CHP İstanbul 2. Bölge aday adayı Hülya Güntaş,Belgin Poyraz,Pelin ,Yurdakul, Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, CHP Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Sennur Sırbudak ve Kadın Kolları Yönetimi ,Feza Yapı Denetim Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Yaşam Dinamikleri Dernek Başkanı Yardımcısı Bezat Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Sait Coşkunoğlu, Meclis Üyesi İsmail Akkaya, İsmet Elmas, CHP Sultangazi İlçe Eski Sekreteri Selma Taştekin,Ali Çelik, Önceki Dönem Sultangazi İlçe Başkanı Mustafa Tiryakioğlu,ve partililer katıldı.

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz ise “karşılıksız tek sevgi anne sevgisidir. Değerli anneler sizler çok büyük fedakarlıklarla çocuklarınızı yetiştiriyorsunuz. Siz bu ülkenin geleceğini yetiştiriyorsunuz” şeklinde konuştu.

Programda, Kadın Kolları , annelere karanfil hediye etti. Sanatçı Metin Karataş,Gülsüm Gül,Ali Ekber Gül,Tolga Can Polat Bir Birinde güzel Türkülerle Geceye Renk Katılar .