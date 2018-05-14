Okul müdürü ‘İzmir Marşı’ndan rahatsız oldu

Mustafa KÖMÜŞ/BİRGÜN - İzmir'in köklü okullarından İzmir Atatürk Lisesi'nde 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen 12. sınıfların mezuniyet programında kep atma esnasında geleneksel olarak 10. Yıl marşı ve İzmir marşı okunmak istendi. Fakat okul müdürü S. D. "siyasi içerikli" diyerek İzmir Marşı’nı programdan çıkardı.

Öğrenciler tören esnasında müdürün bu kararına uymayıp marşı söylemeye başladı. Okul müdürü bunun üzerine öğrencilerin sesinin duyulmasını engellemek için hoparlörden yüksek sesle başka şarkıları mikrofondan yüksek sesle çaldırmaya başladı. Öğrenciler mikrofonu kapattırıp marş söylemeye devam etti.

Müdür tekrar mikrofona gelip "ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem" deyince öğrenciler ve veliler yuhalayarak kürsüye yürüdü. Müdüre tepki gösteren veliler, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, görev yapmak istemiyorsanız çekilin gidin!" dedi.