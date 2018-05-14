Kentte gri araç alarmı... Polis her yerde arıyor

Kahramanmaraş'ta dün yolun karşısına geçmeye çalışan 5 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık ile 5 yaşındaki kızına otomobil çarptı. Anne ve kız hayatını kaybetti. Polis her yerde, aileye çarpan gri aracı arıyor.

Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı’nda dün akşam saat 21.30 sıralarında Hüsame Kanadıkırık, eşi Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hıza gelen bir otomobil, 5 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık ve elinden tuttuğu kızı Hatice Sinem’e çarptı. Hüsame Kanadıkırık son anda yara almadan kurtulurken, sürücü bir an bile duraksamadan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralanan Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Lütfiye Kanadıkırık ve karnındaki bebeği kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İlk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Hatice Sinem Kanadıkırık da dün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

SAĞ TARAFI HASARLI GRİ OTOMOBİL

Kazanın ardından polis alarma geçti. Kaza yerindeki tüm güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, hamile kadın ve kızın ölümüne neden olan otomobilin gri renkli olduğunu, kaza sonrası aracın sağ tarafında hasar meydana geldiğini saptadı.

Otomobilin bulunması ve sürücünün yakalanması için çevre illere de bilgi vererek çalışma başlatıldı. Polis, tüm gri renkli otomobilleri tek inceliyor.

Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem’in cansız bedenleri ise otopsilerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Anne- kızın cenazeleri, toprağa verilmek üzere Kale Mahallesi’ne götürüldü.