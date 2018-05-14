Bu nasıl öfke! 1 yaşındakini yeğenini bile vurdu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, M.O.; aralarında husumet olduğu öğrenilen eniştesi, kız kardeşi, eniştesinin kız kardeşi ve 1 yaşındaki yeğenini tabancayla vurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulucak Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen M.O., eniştesi S.Y.'nin iş yerine giderek tabancayla ateş açtı. Olayda S.Y. ile eşi R.Y., 1 yaşındaki kızı M.Y. ve S.Y.'nin kız kardeşi H.K. yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan S.Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi R.Y. ile 1 yaşındaki kızı M.Y., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan polis, olayın ardından kaçan M.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.