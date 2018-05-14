Her sınıfa bir öğretmen masraflı ve zahmetli

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN/BİRGÜN- Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), birleştirilmiş sınıf uygulamasının sorunlarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği “Birleştirilmiş Sınıflarda Müfredat” konulu çalıştay Ankara’da düzenledi. Eğitimcilerin, “Alan bilgisi olmayan kişilerin mesleğe atanıp köylere gönderilmesi öğrencileri olumsuz etkiliyor” eleştirisine karşın birleştirilmiş sınıf uygulamasının her sınıfa bir öğretmen vermenin “masraflı ve zahmetli” olacağı gerekçesiyle zorunlu hale geldiği değerlendirmesi yapıldı.

Yüz binler birleştirilmiş sınıflarda

MEB’in, 2019’da tam gün eğitime geçileceği propagandası devam ederken 150 bine yakın öğrencinin farklı sınıf düzeyindeki öğrencilerle birlikte okumak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Bakanlık, çoğunluğu köy okullarında olmak üzere 6 binin üzerinde öğretmenin birden fazla sınıf düzeyine aynı anda eğitim vermeye çalıştığını açıkladı. MEB’in verilerinde, 2016-2017 öğretim döneminde Türkiye genelinde iki sınıf bir arada okuyan öğrenci sayısı 98 bin 732 olarak yer aldı. Üç sınıf bir arada okuyan öğrenci sayısı 4 bin 423, dört sınıf bir arada okumak zorunda kalan öğrenci sayısı ise 31 bin 165’le ifade edildi.

Yüz binlerce öğrencinin birleştirilmiş sınıflarda eğitim görmek zorunda kalmasına rağmen birleştirilmiş sınıfla öğretim modelinin öğrenci sayısının azlığından kaynaklandığını savunan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Başak, “Birleştirilmiş sınıf uygulamasının nedenlerinin başında öğretmen, okul ihtiyacı, öğrenci mevcudunun azlığı gelmektedir” dedi. Derslik sayısının azlığını da birleştirilmiş sınıf uygulamasına gerekçe gösteren Başak, “Özellikle nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim yerlerinde her köye bir, iki veya üç derslikli bir okul yapmak ve her sınıfa bir öğretmen vermek çok zor, masraflı ve zahmetlidir” diye konuştu. Başak, tüm bu gerekçelerin birleştirilmiş sınıf uygulamasını “ihtiyaç” haline getirdiğini söyleyerek, “Dünyanın birçok ülkesinde bu nedenlerle birleştirilmiş sınıflar uygulanmaktadır” ifadesini kullandı.

Çalıştaya, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak’ın yanı sıra Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Elif Bakalar, Eğitim Ortamları ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Mücahit Akgün ve şube müdürleri ile sınıf öğretmenleri de katıldı. İki gün süren çalıştayda öne çıkan değerlendirmelerin raporlaştırılarak ilgili birimlerle paylaşılacağı öğrenildi.