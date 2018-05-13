FETÖ’nün kilit ismi yakalandı

İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 87 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturmanın başlamasına neden olan Türk Silahlı Kuvvektleri mensuplarının fişlendiğini ortaya çıkaran 'buluntu flash bellek'in hazırlanmasına yardım ettiği iddia edilen örgütün sözde hususi imamlarından İ.S., Buca'da saklandığı evde yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 15 ilde, geçen cuma günü FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 87 kişi, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında soruşturmanın açılmasını sağlayan 'buluntu flash bellek'in hazırlayıcılarından olduğu öne sürülen ve örgütün sözde hususi imamlarından İ.S. Buca'da saklandığı evde yakalandı. Bir arkadaşının evinde eşiyle birlikte saklanırken yakalanan İ.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan örgütün kripto yapılanması soruşturmasının başlamasına neden olan buluntu flash belleğin 2006 yılında İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığı'na teslim edildiği ve darbe girişiminin ardından 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olarak yargılanan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün oluşturduğu 'Güneş çalışma grubu' tarafından kayda değer olmadığı gerekçesiyle incelenmediği ortaya çıktı. Flash bellek üzerinde yapılan ilk incelemede ise TSK içindeki 5 binin üzerinde askerin davranışlarına göre fişlendiği belirlendi. Söz konusu flash bellekten daha önce bazı soruşturmalarda da bahsedildiği tespit edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü olan S.B.'nin 2017'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, flash bellekten bahsettiği, flash belleğin kaybolmasından sonra Adil Öksüz ile görüştüğünü söylediği ve Öksüz'ün gözlerinin dolmasını anlattığı ifade edildi. Ekiplerin kripto yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda FETÖ'nün askerlerden sorumlu 5 mahrem imamdan 2'sinin yurt dışına firar ettiği, gözaltı listesindeki hava istihbarat astsubay Erdal D.'nin ise darbe girişimi öncesi geçici görevle gittiği Yunanistan'dan dönmediği belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin doğrultusunda bazı kişilerinde aranmasına devam edildiği öğrenildi.