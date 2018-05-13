13 Mayıs 2018 14:44

Balıkesir’de feci kaza: Yaralılar var

Balıkesir’de feci kaza: Yaralılar var
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 10 AAB 57 plakalı yolcu minibüsü, 22 LV 002 plakalı kamyonla çarpıştı.
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 Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Yaralılar Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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