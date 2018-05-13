Nüfus müdürlüklerinde seçim izdihamı!

TSeçmen listeleri 2 Mayıs'ta askıya çıkarken, 12 Mayıs'ta askıdan indirildi. Askıda ismini göremeyen ya da yeni adres beyanında bulunmak isteyen seçmenler 12 Mayıs'a kadar nüfus müdürlüklerine akın etti.

HABERTÜRK/ 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbașkanlığı ve 27.Dönem Milletvekili seçimleri nedeniyle, seçmen listelerinin askı süresince nüfus müdürlüklerine 511 bin 597 yerleșim yeri beyanı yapıldı.

İçisleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandașlık İșleri Genel Müdürlüğü'nce, yılbașından bugüne kadar doğum, evlenme, boșanma, gaiplik, idari kayıt düzeltme, kayıt düzeltme, ölüm, soybağı, tanıma, vatandașlık, velayet, evlat edinme, yerleșim yeri beyanı olmak üzere toplam 3 milyon 588 bin 958 nüfus olayı tescil edildi. 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana il ve ilçe nüfus müdürlüklerince 10 milyon 440 bin 945 kişiye işlem yapıldı.



3'Ü BİR YERDE UYGULAMASINA 2 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU

2 Nisan'dan itibaren "3'ü Bir Yerde"uygulaması ile kimlik, passport, sürücü belgesi işlemleri il ve ilçe nüfus müdürlüklerince yapılmaya bașlanmıștı. Uygulamanın bașladığı günden bugüne kadar 1 milyon 529 bin 285 kimlik kartı, 226 bin 922 pasaport, 276 bin 974 sürücü belgesi olmak üzere toplam 2 milyon 33 bin 181 bașvuru yapıldı. Yılbaşından bu yana ise yeni çipli kimlik kartı bașvurularının sayısı, 6 milyon 348 bin 91 oldu.

ASKI SÜRESİNCE 511 BİNİN ÜZERİNDE ADRES BEYANI

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbașkanlığı ve 27.Dönem Milletvekili seçimleri nedeniyle, seçmen listelerinin askı süresince nüfus müdürlüklerine 511 bin 597 yerleșim yeri beyanı yapıldı.