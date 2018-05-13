HGS ve OGS'den kaçak geçişlere 24 Haziran ayarı

NTV yayınına katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, indirimin geriye dönük borçlar için de geçerli olduğunu söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KANAL İSTANBUL PROJESİ

İstanbul Boğazı'na sahip çıkmamız gerekiyor. Kanal İstanbul 45 kilometrelik bir kanal olacak. Depremsellik çalışmalarını da yaptık. Uluslararası arenada uzman kuruluşlarla da çalıştık.

ÇAMLICA KULESİ

18 Mart 2019'da köprü silüetinin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Kule yükseklikleri 318 metre olacak.

YENİ HAVALİMANI

Yüzde 89'u tamamlandı, hedefimiz 29 Ekim'de açılışını yapmak. 4-5 ana koridordan yollara bağlantısı olacak.

BANLİYO HATTI

Haftaya Halkalı-Kazlıçeşme arası test sürüşü yapacağız.

KAÇAK GEÇİŞE AF OLACAK MI?

HGS OGS'de kaçak geçişlerde 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. Yüzde 25 indirim yapıyoruz. 950 Milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçeceğiz"