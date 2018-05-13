Yavuz Bingöl'e bir tepki daha: SIKILDIK

AKP'ye verdiği destekle bilinen Yavuz Bingöl, dün Sabah gazetesine verdiği röportajda "Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz. Burada iktidar, yasal bir düzenleme yaptığında ayağa kalkıyoruz. Herkes kurallara, yasaya uyacak. Biz fazla özgür bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Fırat Tanış da kişisel Twitter hesabından Yavuz Bingöl'ün açıklamalarına göndermede bulunarak "sokaklara tükürenlerden S I K I L D I K" yorumunda bulundu.