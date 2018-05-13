Muharrem İnce katliamın 4.yılında Soma'da

Bugün düzenlenecek “Adalet” temalı mitinge, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de katılacak. Madende oğlunu yitiren İsmail Çolak, “Kanlı 13 Mayıs yine geldi” diyor.

Soma, bugün yine acıya, özleme uyandı... 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden katliamının üzerinden tam 4 yıl geçti. 2015’te olduğu gibi yine bir Anneler Günü’ne rastlayan anma etkinliklerinde, “adalet” istemi bu kez daha yüksek sesle dile getirilecek. Düzenlenecek “Adalet” temalı mitinge, CHP’nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce de katılacak.

Yargılama süresince Soma Holding avukatlarının “İş kazası”, “FETÖ parmağı var” iddialarıyla sulandırmak istediği maden katliamı, geride 432 yetim çocuk, dul eşler, acılı anne ve babalar bıraktı. Her ayın 13’ünde “Soma’yı Unutma, Unutturma” diyerek ilçe sokaklarını arşınlayan aileler, bu kez geniş katılıma sahne olması beklenen miting düzenliyor. Saat 14.00’te Ege Linyit İşletmeleri Müessese Müdürlüğü önünde toplanacak yurttaşlar, buradan Beşyol Madenci Anıtı önüne yürüyecek. Anıta kırmızı karanfiller bırakıldıktan sonra Köylü Garajı denilen alanda, “Soma İçin Adalet, Türkiye İçin Adalet” mitingi gerçekleştirilecek.

301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği, CHP, DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Halkevleri, ADD, ÖDP, Eğitim-Sen, ÇYDD, Birleşik Haziran Hareketi, SES, Sosyal Haklar Derneği’nin de aralarında olduğu çok sayıda siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütünün düzenlediği mitinge, CHP’nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce de katılacak.

Düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bu onurlu mücadeleyi, iş kazası denilerek hafife alınan işçi katliamlarının bir daha yaşanmaması ve kölelik düzeninin ortadan kaldırılması için sürdürüyoruz. Ceza davasında son aşamaya geldiğimiz bugünlerde, sermayenin yargıya müdahale çabalarının arttığını, kurmaca terör örgütü safsataları ile sermayenin sorumluluğunun örtbas edilmeye çalışıldığını, bağımsız ve tarafsız olması gereken mahkeme heyetinin baskı altına alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Yargılamanın geldiği aşamanın ve sona yaklaşırken artan baskının, katliamın yıldönümünde yapmayı planladığımız mitingin önemini arttırdığını düşünüyoruz.”

Ömrümüz yettiği kadar

Katliamda 26 yaşındaki oğlu Uğur Çolak’ı yitiren İsmail Çolak, “Kanlı 13 Mayıs yine geldi” diyerek, acılarının tazeliğini koruduğunu, adaletin yerini bulmadığını söyledi. Çolak, adalet istemlerini gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacaklarını vurgulayarak, “Mahkemelerden ne karar çıkarsa çıksın, çocuklarımız geri gelmeyecek. Zaten bu sistemde, bu düzende adil bir karar çıkmayacağını düşünüyoruz. Ancak yine de biz kendimizi bu davaya adadık. Çünkü alınteriyle çalışan işçiler aynı akıbete uğramasın, gencecik fidanlar Aladağ’da olduğu gibi tarikat yurtlarında yanmasın istiyoruz. Bunu ömrümüzün yettiği yere kadar da sürdüreceğiz” dedi.

Herkes için örnek olacak

Sosyal Haklar Derneği’nden Avukat Can Atalay da, Soma için adalet talebinin, sadece yakınını yitiren aileler değil emeğiyle geçinen yurttaşlar için dekritik önemde olduğunu vurgulayarak, “Eğer adalet mücadelesi kısmi olarak bile başarıya ulaşırsa, yoksullukları istismar edilerek göz göre göre ölüme gönderilen tüm yurttaşlar için örnek olacaktır” diye konuştu.