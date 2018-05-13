Olay Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda, V.D. yanında bulunan bıçakla ağabeyi Ö.D.’yi yaraladı. Yaralı şahıs çevredekilerin yardımı ile bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağabeyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden ayrılan V.D. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
13 Mayıs 2018 00:10
Tartıştığı ağabeyini bıçakladı
Malatya'da bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladı.
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