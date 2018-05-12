Zarrab'ın avukatı nereden çıktı

Gazeteci Can Kamilo​ğlu ve Serdar Cebe'nin ABD’deki davada tutuklu yargılanırken itirafçı olan Reza Zarrab davasını anlattıkları ​kitap ​​"Yetenekli Bay Zarrab​ - Kod Adı Çikinova"​ ​tartışılmaya devam ediyor.

Dile getirilen önemli ayrıntılardan biri de Reza Zarrab'ın avukatı Rudolph Giuliani'nin ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın arkadaşı ve avukatı olması...

Kitaba göre Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmada Giuliani Trump’ın kişisel savunma ekibinde görev yapıyor.

İşte "Zarrab’ın avukatı Başkan Trump’ı savunacak" başlıklı o bölüm:

"Zarrab’ın avukatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın arkadaşı... Türkiye’nin Amerika’da lobiciliğini üstlenen Greenberg Traurig firmasının ortağı... New York eski Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’nin deneyimlerinden yararlanamadı. Ancak, Giuliani’nin deneyimlerinden yararlanmak isteyen bir başka kişi daha vardı. O da ABD Başkanı Donald Trump.

Giuliani, başı dertte olan yakın arkadaşı Trump’ın kişisel avukatlığına ani bir kararla getirildi. Trump’ın kişisel avukatlarından oluşan ekip, bu durumu, “Giuliani’nin deneyimlerinden yararlanacağız” diye açıkladı. Giuliani’nin, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili iddiaları araştıran özel savcı Robert Mueller yürüttüğü soruşturmada Trump’ın kişisel savunma ekibinde görev yapacağı, ayrıca FBI’ın Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’in evine, otel odasına ve bürosuna yaptığı baskınla ilgili başkanın haklarını savunacağı vurgulandı."