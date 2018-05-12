12 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Milli Piyango idaresi tarafından her haftanın cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. Geçtiğimiz iki haftadır devreden Sayısal Loto'nun kazanan numaraları belli oldu.

Vatandaşlar yaptıkları Sayısal Loto kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı? Haftanın kazanan numaraları hangileri?

Şans oyunları tutkunlarının vazgeçilmezlerinden olan Sayısal Loto'nun bu haftaki talihlileri belli oldu. Sayısal Loto'nun 12 Mayıs 2018 tarihli 1122. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda gerçekleşti. Her hafta milyonlarca insana milyoner olma hayali kurduran Sayısal Loto'nun bu haftaki 1122. çekilişinin tamamlanmasının ardından, şans oyunu tutkunları merakla, 12 Mayıs Sayısal Loto Çekilişi sonuçlarını sorguluyor. İşte, 12 Mayıs Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...

12 MAYIS 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da bugün 1122. hafta heyecanı yaşandı. Bu hafta merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları Sayısal sonuçlarını kontrol etmeye başladı. Büyük bir heyecanla takip edilen Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, vatandaşlar çekiliş sonucu belirlenen numaraların hangileri olduğunu sorguluyor. İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları...

Saat 21.15'te başlayan Sayısal Loto çekilişinin şanslı numaraları; 2 - 3 - 9 - 21 - 32 - 42



GEÇEN HAFTA HANGİ NUMARALAR KAZANMIŞTI?

Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde ikinci kez 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 667 bin 862 lira 52 kuruş bu haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 121'inci hafta çekilişinde 5 bilen 175 kişi 4 bin 595 lira 70'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 456 kişi 71 lira 75'er kuruş, 3 bilen 155 bin 680 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye alacak. Çekilişte toplam 3 milyon 115 bin 661 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 998 bin 745 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 116 bin 725 lira 13 kuruş kamuya aktarıldı.

Geçen hafta kazanan şanslı numaralar ise şunlardı; 3 - 6 - 18 - 19 - 26 - 31

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 ya da 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız.

İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.