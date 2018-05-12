Kuzguncuk'un ağaçları tehlikede

Sözcü- Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı olay sonrası bölge sakinleriÜsküdar Belediyesi'ne 'gerekli önlemi almadan çalışma yaptıkları' ve diğer ağaçların da tehlike altında bulunduğu için tepki gösterdiler. Olay sonrası bölgeye gelen belediye ekipleri cadde üzerindeki diğer ağaçları korumaya aldılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Kuzguncuklular Derneği ise "Projenin durdurularak gözden geçirilmesini ve asırlık ağaçlarımızın acilen koruma altına alınmasını talep ediyoruz.” dedi.

Üsküdar Belediyesi’nin 3 yıldır yol ve kaldırım çalışması yürüttüğü Kuzguncuk, İcadiye Caddesi’nde asırlık ağaçlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yıllardır vatandaşların “Ağaçlar için önlem almadınız. Asırlık ağaçlar yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktınız” korkusu dün gece gerçeğe dönüştü. Cadde üzerinde bulunan asırlık bir ıhlamur ağacı yerinden sökülerek devrildi.

“KARI KOCAYI UYARDIM YOKSA…”

Ağacın önüne düştüğü çay ocağını işleten Murat Ardahanlı “Ağaç gece 1'de düştü. Ağacın devrildiği yerin karşısındaki binada oturan karı koca yanımdan geçiyordu. Onları çay ocağına çağırdım, tam o sırada ağaç düştü. Çağırmasam neler olurdu kim bilir. 20 gündür ekipler burada. Ağaç kökleri zarar gördü. Hafif rüzgar olsa ben korkuyorum diğer ağaçlardan. Başlarında bir mühendis yok. Kendi başlarına iş yapıyorlar. Ben ‘Kökleri koparmayın’ dediğimde ‘Bunun beş bin kökü var' dediler. Sadece esnaf değil dışarıdan gelen misafirler de rahatsız. Her sene böyle kazı olur mu? Kuzguncuk'a ceza veriliyor” dedi.

Cadde üzerinde kafe işleten bir esnaf ise “Bu işlerin böyle yapılmaması gerektiği görülüyor. Bir ağacın önemi yok ki bu hale geldi. Biz hep söyledik. Kimse bizi duymuyor. Buraların yapılması müjdeli bir haber gibi verildi. Kimse vatandaşın oyu ile yola çıktığını hatırlamıyor. Bana ceza verir gibi iş yapmaman gerekiyor. Zaten ekonomik olarak sıkıntı yaşıyoruz bu çalışmalar yüzünden” diye tepki gösterdi.

“TÜM AĞAÇLAR TEHLİKE ALTINDA”

Kuzguncuklular Derneği’nden Sözcü’ye yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: “Gece yarısı İcadiye Caddesi üzerinde bulunan asırlık ağaçlarımızdan bir tanesi maalesef ki yapılan çalışmalardaki tedbirsizlik sonucu yıkılmıştır. Herhangi bir insana gelen can/mal kaybı bulunmamakta. Ama maalesef ki giden yine bir canımız, yaşayan bir ağacımız. Ağacı kurtarma olasılığımızın olmadığını ögrendik. Cadde boyunca 100 yaşını aşkın tüm ağaçlarımız aynı tehlike altındadır. Zira projede cadde kotu düşürülerek çalışılmaktadır. Projenin durdurularak gözden geçirilmesini ve asırlık ağaçlarımızın acilen koruma altına alınmasını talep ediyoruz.”

Üsküdar Belediyesi yetkililerinin dernek yöneticileri ile görüşmesi üzerine, ağaç kökleri park ve bahçeler müdürlüğü tarafından korumaya alındı. Çalışmayı yürüten ekiplerin de ağaç kökleri daha hassas davranacakları açıklandı.

MAHALLELİ NÖBET TUTACAK

Öte yandan mahalleli de kazı çalışmalarına nöbetleşe olarak eşlik etmeye başladı.