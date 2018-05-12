AYRINTILAR GELİYOR...
12 Mayıs 2018 11:49
Özel hastanenin inşaatından korku haber
Diyarbakır'daki bir özel hastanenin inşaatında çalışan işçilerin iskeleden düşmesi sonucu 1'i ağır 5 işçi yaralandı.
Çok Okunanlar
-
Unutkan yolcu polisi alarma geçirdi
-
Çeşme açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
-
Özel hastanenin inşaatından korku haber
-
HGS ve OGS cezaları hakkında yeni gelişme
-
İstanbul'da dehşet evleri!
-
e-Devlet üzerinden bir hizmet daha! Pazartesi başlıyor
-
Yağışlar ne zaman bitecek? İşte son tahminler
-
'Fethullah' ismini 'Ömer Halis' olarak değiştirdi
-
Metrobüste taciz iddiasında mahkemeden örnek karar!
-
Ardahan'da feci kaza: 4 ölü