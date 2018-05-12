12 Mayıs 2018 11:49

Özel hastanenin inşaatından korku haber

Özel hastanenin inşaatından korku haber
Diyarbakır'daki bir özel hastanenin inşaatında çalışan işçilerin iskeleden düşmesi sonucu 1'i ağır 5 işçi yaralandı.
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