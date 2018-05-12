Özel hastanenin inşaatından iskele çöktü

DHA - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde özel bir hastane inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Kayapınar İlçesi Diclekent Mahallesi'nde yapımı devam eden özel hastanenin inşaatında bugün saat 10.30 sıralarında iskele çöktü.

İnşaatın iç kısmındaki iskele üzerinde çalışan işçiler, iskelenen çökmesi ile bir anda iskelenin yere düştü. İnşaatın 1'inci katındaki iskeleden, katlara göre yüksekliği daha fazla olan zemin katına düşen işçilerden 5'i yaralandı. Çöken iskelenin demirlerinin altında kalan yaralıların yardımına, diğer işçiler koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı işçileri kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. Olay yerine gelen polis, işçilerin düşme nedenini araştırırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yaralı işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.