'Fethullah' ismini 'Ömer Halis' olarak değiştirdi

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)- Yeni ismiyle kendisini daha mutlu hissettiğini anlatan Ömer Halis Boyukısa, "FETÖ elebaşı o tarihlerde hoca efendi olarak karşımıza çıkıyordu. Dedem de o zaman babama, 'İsterseniz onun ismini koyun' demiş. Dedem vesile olmuş yani. Daha darbe olmadan önce de ismimi söylediğimde çevremdekiler gülüyordu ve bundan hoşlanmıyordum. Mahkemeye başvurduk. Mahkeme kararıyla ismim 'Ömer Halis' oldu. Çok güzel tepkiler aldım" dedi.

Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Fethullah Boyukısa, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ismini değiştirmeye karar verdi. Fethullah Boyukısa, darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci general Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in ismini almak istediğini ailesine söyledi.

Boyukısa, ailesinin de onay vermesi üzerine Sakarya'da mahkemeye başvurarak 'Fethullah' olan ismini 'Ömer Halis' olarak değiştirdi.

Yeni ismiyle kendisini daha mutlu hissettiğini söyleyen Ömer Halis Boyukısa, 'Fethullah' ismine dedesinin vesile olduğunu belirterek, "FETÖ elebaşısı o tarihlerde hoca efendi olarak karşımıza çıkıyordu. Dedem de o zaman babama, 'İsterseniz onun ismini koyun' demiş. Dedem vesile olmuş yani. 15 Temmuz darbesinden önce Paralel Devlet Yapılanması diye karşımıza çıkmaya başladı. Daha darbe olmadan önce de ismimi söylediğimde çevremdekiler gülüyordu ve bundan hoşlanmıyordum" dedi.

Ömer Halisdemir’in hikayesinden çok etkilendiğini ifade eden Boyukısa, "Aslında 'Fethullah' isminden hoşlanmasam da isim değişikliği düşünmüyordum. Ama Ömer Halisdemir'in kahramanlığından sonra onun ismini alsam mı diye düşünmeye başladım. Sonra bunu ailemle paylaştım. Onlar da 'olur' dedi. Mahkemeye başvurduk. Mahkeme kararıyla ismim 'Ömer Halis' oldu. Çok güzel tepkiler aldım. Şimdi bir kahramanın ismini taşımanın gururunu yaşıyorum. Onun sayesinde ülkemizin kaderi değişti. Ruhu şad olsun" diye konuştu.