Metrobüste taciz iddiasında mahkemeden örnek karar!

CAN ÖZÇELİK - SÖZCÜ/ İstanbul'da yaşanan olayda 25 yaşındaki şikayetçi K.G, Mecidiyeköy'de metrobüse bindiğini, aracın kalabalık olmasından dolayı yolculuk sırasında arkasında duran erkek kişinin elinin kalçasına değdiğini hissettiğini söyledi. Bunun kaza ile olabileceğini düşündüğünü anlatan kadın, ardından arkasındaki şahsın ayağı ile ayağına dokunduğunu anlattı. Hemen arkasına döndüğünü ifade eden K.G, erkek şahsın elinin kendisine doğru hareket ettiğini gördüğünü aktardı. Bu olaydan sonra bağırmaya başlayan şikayetçi kadın kendisini taciz ettiğini iddia ettiği şahsın araçtan inmesini istedi. Mağdur kadın daha sonra duraktaki güvenlik görevlilerine giderek olayı anlattı.

ŞÜPHELİ ŞUÇLAMAYI REDDETTİ

Kadının şikayeti üzerine hakkında işlem başlatılan C.P ise karakolda verdiği ifadede cinsel taciz suçlamasını kabul etmedi. C.P, ifadesinde “Mecidiyeköy’de araca bindim. Araç çok kalabalıktı. Zincirlikuyu’da araç durdu. Yolcular indi. Şikayette bulunan bayan bana döndü. ‘Senin bana sarkıntılık yapacağını düşünüyorum. Aşağı in' dedi. ‘Neden böyle birşey yapayım sen in' dedim. Bana hakaret etmeye başladı. Ben cinsel tacizde bulunmadım” dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan savcılık ise örnek bir karara imza attı. Metrobüste tacize uğrayan K.G. için “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine” dair kanun kapsamında koruma hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Mahkeme bu talebi uygun bularak, şüpheli C.P.’nin 2 ay süre ile şikayetçi K.G.’ye “Yazılı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü söz ve davranışta bulunmamasına ayrıca konu