Ehliyet sınav sonuçları açıklandı!

10 Şubat Cumartesi günü yurt genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından değerlendirilen ehliyet sınav sonuçları, 22 Şubat Perşembe günü sürücü adaylarıyla paylaşıldı.

10 Şubat ehliyet sınav sonuçları, 22 Şubat Perşembe günü sürücü adaylarının erişimine açıldı. Direksiyon sınavına katılım sağlayabilmek için başarılı bir puan alınması gereken ehliyet sınav sonuçları, sürücü adayları tarafından merakla bekleniyordu. İşte, 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları ve sonrasında merakla sorgulanan direksiyon sınavı hakkında detaylı bilgiler

Ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimde de belirtildiği gibi 22 Şubat Perşembe günü açıklandı. Çevrimiçi sistem üzerinden sorgulanabilen sonuçlarda 70 üzeri puan alan adaylar, direksiyon sınavına katılım sağlayabilecek.

2018 EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 yılının ikinci ehliyet sınavı, 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav, 10 Şubat tarihinde gerçekleştirilen sınavda başarı elde edemeyenler için büyük önem arz edecek. Sonraki sınavlar ise şu tarihlerde uygulanacak;

2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA BAĞLANTISI

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Direksiyon sınavı, MEB tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınav sonucundan geçerli puan alanlar için önem arz ediyor. Direksiyon sınavı, sınav açıklanma sürecinin iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.