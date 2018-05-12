Eşini öldürten kadına 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' tahliyesi

DİYARBAKIR’da, kendisine şiddet uygulayan ve aldattığından şüphelendiği 19 yıllık eşi Aziz Demir’i (40), 10 bin lira karşılığında kiralık katile öldürten Nuriye Demir (33) ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı