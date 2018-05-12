186 askere FETÖ'den gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "FETÖ"nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı verilen 211'i muvazzaf 300 şüpheliden 186'sı gözaltına alındı.

Soruşturmaların birinde gözaltına alınanların 14'ünün albay, 15'inin yarbay, 45'inin binbaşı, 27'sinin yüzbaşı, 17'sinin üsteğmen, 46'sının astsubay, 14'ünün teğmen olmak üzere 178 personelden 129'nun muvazzaf olduğu, 22'sinin ise askeri öğrenci olduğu tespit edildi.