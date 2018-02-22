SON DAKİKA: Halkevleri yöneticilerine operasyon

Ankara'da “Zeytin Dalı operasyonunu protesto ederek halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalıştıkları” iddiasıyla Halkevi üyelerine operasyon başlattı.Eş Genel Başkan Dilşat Aktaş dahil 12 kişi için gözaltı kararı var.