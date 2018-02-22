SON DAKİKA: Halkevleri yöneticilerine operasyon

Mesut Hasan Benli - Hürriyet - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden “Zeytin Dalı operasyonunu protesto ederek halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalıştıkları” iddiasıyla Halkevi üyelerine operasyon başlattı.
Düzenlenen operasyon kapsamında Eş Genel Başkan Dilşat Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında göz altı kararı çıkartıldı. Halkevleri üyeleri hakkında sabahın erken saatlerinde gözaltı işlemi yapılırken, şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.
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